KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ağustos 2024 10:36
Dış Kaynak Asb.Yönetmeliği kaldırıldı!

Arkadaşlar 1 Haziranda Resmi Gazetede yayımlanan kararla yönetmelik kaldırıldı,yenisi mi gelecek ya da dış kaynak alımları kapandı mı?Bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim.

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