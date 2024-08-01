Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2024 10:37
Sözleşmeli personel atama

Sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmaktayken memur kadrosuna atananlar, memur kadrosuna atanmadan önceki pozisyonlarında tâbi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahiplerse diğer şartları sağlayan eş durumu atamasının yapılması engellenemez. Emsal mahkeme kararı:

T.C.

ERZURUM

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO&#8195;: 2023/1744

KARAR NO&#8195;: 2024/105

...

7433 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 48'inci maddenin altıncı fıkrasında sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan memur kadrosuna atananların, memur kadrosuna atanmadan önce tâbi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usûl ve şartlarla görev yerlerinin değiştirilebileceği düzenlendiğinden, davacının atanmadan önce tabi olduğu Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "Zorunlu Hizmet" başlıklı 28. maddesinde de Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14, 14/A maddelerine atıf yapıldığından, davacının eşinin Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Müdürlüğünde ARFF memuru olarak 399 sayılı KHK'ya tabi daimi sözleşmeli personel olarak görev yapması ve kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması nedeniyle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14/1-A maddesi uygulanarak davacının eş ve aile birliği mazeretine dayalı olarak Kocaeli iline naklen atanma talebiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline


Memuravukatı
Şef
01 Ağustos 2024 11:06

karar paylaşımı için teşekkürler

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