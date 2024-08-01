Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 10:52
Bu sorumsuzluk neden

Bakanlık kılavuz yayınlıyor bazı iller kılavuza uymayıp il içi sonuçlarını geç açıklıyor yetmiyor kararnameler kılavuzda yazan tarihte gelmiyor. Biz öğretmenler yapsak aynı şeyi soruşturma açarlar.


Kagiş
Müsteşar
01 Ağustos 2024 11:36

Şaşırdık mı tabi ki hayır! Haa bir şey bekliyor muyduk, tabi ki hayır! Düzelir mi tabi ki hayır! )))


Noluck
Aday Memur
01 Ağustos 2024 11:46

Bu ne rahatlık anlayamıyorum kafalarına göre kılavuzda belirtilen tarihlere uymuyolar. Bağlı bulunduğum il mem 1 Ağustosta ilişik kesilmesi gerek dedi diye memleketten geldim çalıştığım yere ortada ne kararname var ne bir şey boşu boşuna maddi kayıp yaşattılar işleri güçleri öğretmeni mağdur etmek.


RafaNadal
Aday Memur
01 Ağustos 2024 12:16

Öğretmenler birlik olamadığı için maalesef hiçbir şeye ses çıkarmıyoruz ve sürekli absurd işler oluy


Noluck
Aday Memur
01 Ağustos 2024 12:25

Açıkcası ben cimere şikayet yoluna gidicem çünkü ortada varolan kılavuza uymama durumu var.

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