Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 11:04
İl içi ilişik kesme süresi

Şehir dışında olduğumuz için 1 günde ilişik kesemezsek ne oluyor arkadaşlar? Şu anda izinli sayılmıyor muyuz? 1 ağustos son mu?


Noluck
Aday Memur
01 Ağustos 2024 12:02

Hocam önce kendileri yayınlanan kılavuza uysunlar ortada kararnameler yok daha. Bugün son olsaydı tüm illerde kararname çıkardı çoktan demekki son değil istediğimiz zaman ilişik kesebiliriz.

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