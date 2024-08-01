KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Ağustos 2024 12:23
SGK İcra Memurluğu (İzmir)

Herkese merhabalar. 2024/1 ataması ile SGK'ya icra memuru olarak atandım. Önlisans KPSS ile atandım fakat lisans ile atananlarla aynı işi yapacağım için konuyu buraya açmak istedim. Sormak istediğim bir kaç soru var, daha önce İstanbul'da icra memuru olarak çalıştığım için bir çok konuya hakimim. Sorularım biraz daha İzmir özelinde.

1) Benim çalıştığım dönemde İzmir'de icra servisi sadece Dokuz Eylül SGM'de idi. Hala öyle mi? Eğer hala öyleyse bölünme durumu var mı?

2) İş yükü nasıl?

3) Mesai saatleri İstanbul'daki gibi 08.30-17.00 mı yoksa farklı mı?

4) İş ortamı nasıl?

Yarımdıcı olacaklara şimdiden teşekkürler.

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