Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


01 Ağustos 2024 12:35
Gsb tayin

Gsb de tayinleri hakkında bilgi alabilen var mi? Eşi öğretmen olan memurlar için 7 ağustos son gün

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Sözlük

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