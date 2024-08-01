Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 12:42
Anne babası engelli raporu olan öğretmenin tayin hakkı

Selam hocalarım, ben Ankara'da on üç yıllık bir öğretmenim. Ailem Denizli 'nin bir ilçesinde yaşıyor. Annem onkoloji hastası %91 engel raporu var bir yıllık, babam ise diyaliz hastası %97 engelli süresiz. İkisinin raporunda da tam bağımsız yazıyor ama maalesef kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değiller. Annemin tedavisi İzmir 'de kardeşimin yanında devam ediyor. İzmir'de ameliyat oldu bir hafta önce. İkisinin de tedavisi için ikametlerini İzmir'e alacağız. Kardeşim özel sektör çalışanı olduğu için her dakika izin alamıyor. Tedavi ve sonrası için artık İzmir'de yaşayacaklar. Yanlarına tayin istemek için vasilerini mi almam lazım yoksa engel raporu ile tayin isteyebilir miyim?

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