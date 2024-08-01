Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 12:45
Eş durumu başvuru yapamıyorum.. sonuçlanmamiş atama hatası.

İl dışı 1.tercihi iptal ettirmiştim, şimdi eş durumu tercih yapmak istediğimde, sonuçlandirilmamiş bir başvurunuz bulunduğu için tercih yapamazsınız diye bir uyarı ile karşılaşıyorum. Klavuzu okuduğumda iptal edenler basvuru yapamaz diye bir ibare yoktu ayrıca, sendika avukatina sorduğumda, özür grubu farklı bir atama takvimi olduğu için, başvuru yapabilirsiniz demişti. Arkadaşlar bu süreçle ilgili bilgisi olan ya da ayni durumda olan varsa yardımcı olabilir mi rica etsem.

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