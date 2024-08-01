Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2024 12:58
2024 Vaiz ve Murakıp sınavı hazırlık

En güncel konulardan çalışmak için hangi kaynakları kullanıyorsunuz. memurlar net online sınav açacakmı? Data yayınları güncel kitaplarını çıkarmış hem de karedkodlu. Beğendim. online olarak gysakademi com hazırlıyormuş devasa bir soru arşivi ile. inşallah hayırlı olur. Herkese başarılar.

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