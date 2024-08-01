Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 13:31
Uzmanlık süreci mağduriyeti

Uzmanlik sureci magduriyetini aylar oncesinden gormus ve soylemistik bilerek geciktirdiklerini son gun komisyona sunuldu arada bazi maddeleri gecirip ertelendirildi simsek ve bakan bu yolda anlasmis belli sendikalar ve memurlarin magduriyetini haber bile yapmayan memurlar.enet ve benzeri haber siteleride binlerce ogretmenin anca ahini alicaksiniz !!


isyu
Aday Memur
01 Ağustos 2024 14:24

sendikalar ömk ya yine karşı çıkıyor ki bir de meclisten çabuk geçsin diye iş mi yapacaklar. kendileri bir ömk alternatifi oluşturup sosyal medyada yaysalardı daha faydalı olabilirdi. Allah bizi iyi etsin.

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