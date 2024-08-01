Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 13:37
Yolluk ?

Merhaba Batman hasankeyften hatay samandağa tayinim çıkarsa ne kadar yolluk alırım tahmini ?

2saatlik ilde çok iyi alanlar var,kalça çarpılır km ?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
01 Ağustos 2024 15:10

Sürekli görev yolluğu memurun kendisi için 21 yevmiye, varsa eşi ve çocukları için 10'ar yevmiye verilir.

Ayrıca değişken unsur olarak aradaki mesafenin yevmiyeyle çarpımının %5'i verilir.

Ayrıca her kes için yol ücreti verilir.

Yevmiye 5-15. derecedeki memurlar için 400,00TL; 1-4. derecedeki memurlar için 405,00 TL ve ek göstergesi 3600 ve üstü olanlar için ise 420,00TL'dir.

Karayolları sitesinde Hasankeyf-Batman arası mesafe 668 km olarak görünüyor:

https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Uzakliklar/ilcedenIlceyeMesafe.aspx

Muhtemelen 5-15. derecede (yeni başlamış) ve yalnız olduğunuzu tahmin ediyorum. Bu durumda:

Yol için 1 yevmiye: 400,00TL

Sabit unsur 20 yevmiye : 20x400,00 TL = 8.000,00 TL

Değişken unsur 668 x 400 x 5% = 13.360,00 TL

olmak üzere toplam 21.760,00TL almanız gerekir.

Bu tutara ayrıca yol ücreti de eklenmelidir. Yol ücreti mutad olan ücrettir. Eğer Yolunuz Hasankeyf-Batman-Hatay-Samandağ şeklindeyse bu aşamaların hepsinin ücretini alırsınız.

Bu tutardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
01 Ağustos 2024 15:11

Düzeltme ve ilave:

Eş ve çocuklar için 10'ar değil, 1 yevmiye yol ve 10 yevmiye sabit olmak üzere 11'er yevmiye verilir.

Ayrıca değişken unsur sadece memurun kendisi için verilir, diğer aile fertleri için verilmez.

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