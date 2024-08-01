Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2024 14:05
Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)

Çok soruluyor. Ben de çok deneyip başaramamış bir insan olarak tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Hatalarım varsa affola, belirtirseniz düzelteceğim.

İstanbul'da ikamet ediyorum, Edebiyat bölümü Yüksek Lisans mezunu bir zabıt katibiyim. Ağır Cezada çalışıyorum ancak mesleğimi seviyorum. Tabi zaman geçti, yıprandım, kurumlar arası geçiş için araştırmalara başladım. Çok kişi ile görüştüm, denedim, olmadı. Derlediğim bilgiler şu şekilde;

Geçmenin 4 yolu var;1- İnisiyatife bağlı muvafakat ile geçiş;

Başka bakanlıklardaki denk pozisyon ya da sınava bağlı üst pozisyonlara "OLUR" ile geçebilirsiniz. Üst düzey referans gereklidir. Bakanlık Merkez düzeyinde genel müdürlerin ricaları ile olabilir. Ama daha garantisi, bakan ve bakan yardımcısına denk bir kişinin ricasıdır. En zor yollardan biridir. Genellikle ret verilir referanslara rağmen. Ama referansına güvenen için şema şudur; Önce geçmek istediğiniz yere dilekçe ile başvurursunuz. Onlar sizi istediğine dair bakanlığa yazı yazar, bakanlık da muvafakat verir ve yeni görev yerinize başlarsınız.

2- Üst pozisyonlara "zorunlu muvafakat" verilir.

Şef ve müdür pozisyonları "sınav ile yükselme şansının olduğu" pozisyonlar. Bu pozisyonlara kesin muvafakat verilmez üst kadro olmasına rağmen. Tıpkı memur-memur geçişi gibi inisiyatife tabidir. Ancak daire başkanlığı gibi sınavı olmayan üst kadrolara muvafakat zorunlu olarak verilir. Ola ki verilmezse, idare mahkemesi ile kesin geçerisiniz ama veriliyor. Mesele sizi daire başkanı (ve benzeri sınavsız üst pozisyonlara) resmi olarak kabul edecek ve bakanlığınızdan resmi olarak isteyecek bir kurum bulmanız.

3- sınav ile atanmak

KPSS ve benzeri atamalarda, muvafakat direkt verilir. Çalışacak vaktiniz varsa, en sağlıklısı budur.

4- Doktora

Son yolu ise, doktora yapıp bitirerek "doktor" unvanı almaktır. En zor olanı bu çünkü yüksek lisans ve doktora ortalama 8 sene süren bir süreç. Üst düzey yabancı dil ve akademik donanım istiyor. Bu düzeyde de adliyelerde memur yoktur ama varsa (genelde dış işlerinde, kültür bakanlığında vs. rastladım örneklerine), kendisine sınavsız, uygun görülen üst bir unvan veriliyor. Üstelik doktoranın o çalıştığınız unvanla alakalı olmasına da gerek yok. (https://www.memurlar.net/haber/936058/sinavsiz-unvan-degisikligi-icin-doktoranin-meslekle-ilgili-olmasi-sart-mi.html)


MemurBey1988
Aday Memur
01 Ağustos 2024 14:08

Sığmadığı için mesaj olarak devamını yazayım.

Ben özellikle 2018-2020 arası epey uğraştım. Sonra saldım. Sonra 2022'de biraz uğraştım. Bu güçte tanıdıklarım olmadığı için maalesef olmadı. Dileyen, isteyen, nasibinde varsa zaten yapar ve bir kul vesile olur. Bizde bu olmadı.

Allah herkese gönlündeki kurumu ve mesleği nasip etsin. keza Adliye personeli olmak zordur zor...

Bilen bilir.

Saygılar.


34poseidon
Memur
01 Ağustos 2024 14:48

doktora ünvanı alıp biz mi yine bulmamız gerekiyor atanacağımız yeri yoksa direkt atama mı yapılıyor?


robust5
Aday Memur
01 Ağustos 2024 15:01

Mimarlık bölümü mezunuyum, bahsedilen yollardan 1 numarayı denedim. Sağlam bir referansım olmadığı için bir değişiklik olmadı. Bakanlıklara dilekçe gönderdim kimi cevap verdi kimi vermedi ama tamamı olumsuz diyebilirim. Bakanlık eğer gys ile mimar alımı yaparsa ona başvuracağım ama bakanlıkta toplasan 5 tane mimar yoktur. Kadro açarsa elimden geleni yapıp gys ile geçmeye çalışacağım.


MemurBey1988
Aday Memur
01 Ağustos 2024 15:04

Hocam bu konuyu sosyal medyada görüp, ilgilileri ile konuşmuştum. Özellikle Dış İşleri gibi yüksek profilli bakanlıklarda doktor unvanlı memurlar var. Doktor unvanı alan bir memurun "sınavsız uygun görülen üst bir unvana atanması" yönünde tavsiye kararları var (böyle dendi bana). Ben de google ile teyit ettim. Zorlamadan uzmanlık kadroları ve benzeri unvanlara geçiş hakkı veriyormuş kendi bakanlıkları uygun gördükleri birimlerde. Ama o unvana erişebilenler genelde akademik kadro alarak gidiyormuş. Ya da başka bakanlıklara geçiyormuş, bu konuda da zorluk çıkarılmıyormuş. Zaten bir bakanlıkta (herhangi bir bakanlıkta) doktor unvanlı memur oranı %1 bile değildir. Adalet Bakanlığı değil de CTE'de duydum ben. Sonra ne yaptı o kişi bilmiyorum.

34poseidon, 44 dk. önce

doktora ünvanı alıp biz mi yine bulmamız gerekiyor atanacağımız yeri yoksa direkt atama mı yapılıyor?

Toplam 4 mesaj

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