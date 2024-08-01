Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)

Çok soruluyor. Ben de çok deneyip başaramamış bir insan olarak tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Hatalarım varsa affola, belirtirseniz düzelteceğim.

İstanbul'da ikamet ediyorum, Edebiyat bölümü Yüksek Lisans mezunu bir zabıt katibiyim. Ağır Cezada çalışıyorum ancak mesleğimi seviyorum. Tabi zaman geçti, yıprandım, kurumlar arası geçiş için araştırmalara başladım. Çok kişi ile görüştüm, denedim, olmadı. Derlediğim bilgiler şu şekilde;

Geçmenin 4 yolu var;1- İnisiyatife bağlı muvafakat ile geçiş;

Başka bakanlıklardaki denk pozisyon ya da sınava bağlı üst pozisyonlara "OLUR" ile geçebilirsiniz. Üst düzey referans gereklidir. Bakanlık Merkez düzeyinde genel müdürlerin ricaları ile olabilir. Ama daha garantisi, bakan ve bakan yardımcısına denk bir kişinin ricasıdır. En zor yollardan biridir. Genellikle ret verilir referanslara rağmen. Ama referansına güvenen için şema şudur; Önce geçmek istediğiniz yere dilekçe ile başvurursunuz. Onlar sizi istediğine dair bakanlığa yazı yazar, bakanlık da muvafakat verir ve yeni görev yerinize başlarsınız.

2- Üst pozisyonlara "zorunlu muvafakat" verilir.

Şef ve müdür pozisyonları "sınav ile yükselme şansının olduğu" pozisyonlar. Bu pozisyonlara kesin muvafakat verilmez üst kadro olmasına rağmen. Tıpkı memur-memur geçişi gibi inisiyatife tabidir. Ancak daire başkanlığı gibi sınavı olmayan üst kadrolara muvafakat zorunlu olarak verilir. Ola ki verilmezse, idare mahkemesi ile kesin geçerisiniz ama veriliyor. Mesele sizi daire başkanı (ve benzeri sınavsız üst pozisyonlara) resmi olarak kabul edecek ve bakanlığınızdan resmi olarak isteyecek bir kurum bulmanız.

3- sınav ile atanmak

KPSS ve benzeri atamalarda, muvafakat direkt verilir. Çalışacak vaktiniz varsa, en sağlıklısı budur.

4- Doktora

Son yolu ise, doktora yapıp bitirerek "doktor" unvanı almaktır. En zor olanı bu çünkü yüksek lisans ve doktora ortalama 8 sene süren bir süreç. Üst düzey yabancı dil ve akademik donanım istiyor. Bu düzeyde de adliyelerde memur yoktur ama varsa (genelde dış işlerinde, kültür bakanlığında vs. rastladım örneklerine), kendisine sınavsız, uygun görülen üst bir unvan veriliyor. Üstelik doktoranın o çalıştığınız unvanla alakalı olmasına da gerek yok. (https://www.memurlar.net/haber/936058/sinavsiz-unvan-degisikligi-icin-doktoranin-meslekle-ilgili-olmasi-sart-mi.html)