Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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01 Ağustos 2024 14:14
Ancak bu rezalet beni bulurdu. Atama iptali olmaması.

1.il dışı atama iptali için okuluma dilekçe verdim ve atamanın çıktığı ilden beni aradılar ve iptal ettirdiğimi vs söylediler. Görev yaptığım ili aradım şimdi benim atama dilekcemin olmadığını söylediler, hala atamaniz görünüyor vs dediler.. İptal dilekçesi verdim ve teyit aldim, Öğretmenin dilekçe vermekten başka bir görevi var mıydı bu süreçle ilgili bilmediğimiz.


berkaydal
Memur
01 Ağustos 2024 14:28

Atamanızın iptal olduğu söylendiğine göre dilekçe gitmiş demektir. Sorun il MEM'de. Sizin yapacağınız bir şey yok. Okul müdürünüzle iletişime geçin. MEM kaybetmiş belli ki.


RafaNadal
Aday Memur
01 Ağustos 2024 14:45

Hocam ilçe dilekçenin sayı ve tarihine kadar bana söylüyor fakat il bizde böyle bir şey yok diyor biz sizin atamanızı iptal etmedik diyorlar.

berkaydal, 1 saat önce

Atamanızın iptal olduğu söylendiğine göre dilekçe gitmiş demektir. Sorun il MEM'de. Sizin yapacağınız bir şey yok. Okul müdürünüzle iletişime geçin. MEM kaybetmiş belli ki.


berkaydal
Memur
01 Ağustos 2024 15:04

Hocam anladım da ilin böyle bir şey deme şansı yok.

Okul - ilçe MEM - İl MEM -Bakanlık - Atandığınız il MEM.

Sıralama bu şekilde. Okuldan çıkıp Atandığınız ile gitmiş dilekçe arada nasıl olmayabilir? Desek ki atama iptal edilmemiş o zaman il meme dilekçe hiç gelmedi ya da işlem yapılmadı. E işlem tamamlanmış. Kendileri de tamamlamış. Dilekçe yoksa bakanlıktan ya da diğer kurumlardan talep edecekler örneğini. Siz tamamlanmış bir işe yeniden dilekçe yazamazsınız ki.

Memi de anlamıyorum. İşlem tamamlanmışsa alelacele işlemleri başlatıp yana döne dilekçe aramaları lazımken bizde dilekçe yok ne demek.

RafaNadal, 48 dk. önce

Hocam ilçe dilekçenin sayı ve tarihine kadar bana söylüyor fakat il bizde böyle bir şey yok diyor biz sizin atamanızı iptal etmedik diyorlar.


RafaNadal
Aday Memur
01 Ağustos 2024 15:16

Hocam zaman ayırıp cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim şimdi bana ulaştılar ivedilikle bakanlık ile gerekli yazışmaları yapacaklarını söylediler . Temenni ediyorum hata düzeltilecek, yine de içimde bir şüphe var ama belli ki bir hata mevcut. Dys - Ebys karmaşası ile ilgili olabilir mi.bilmiyorum ama bu tarz durumlarda öğretmenin hakkını arayacağı, çok bir mercii de yok mağdur olduk mu geçmiş olsun. Bekleyip göreceğim süreci de buraya yazacağım. Tekrardan teşekkür ediyorum

berkaydal, 29 dk. önce

Hocam anladım da ilin böyle bir şey deme şansı yok.

Okul - ilçe MEM - İl MEM -Bakanlık - Atandığınız il MEM.

Sıralama bu şekilde. Okuldan çıkıp Atandığınız ile gitmiş dilekçe arada nasıl olmayabilir? Desek ki atama iptal edilmemiş o zaman il meme dilekçe hiç gelmedi ya da işlem yapılmadı. E işlem tamamlanmış. Kendileri de tamamlamış. Dilekçe yoksa bakanlıktan ya da diğer kurumlardan talep edecekler örneğini. Siz tamamlanmış bir işe yeniden dilekçe yazamazsınız ki.

Memi de anlamıyorum. İşlem tamamlanmışsa alelacele işlemleri başlatıp yana döne dilekçe aramaları lazımken bizde dilekçe yok ne demek.

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