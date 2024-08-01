Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 14:57
Elektronik yazışma

Arkadaşlar temmuz ayının başında yani kapanmadan okul müdürüm bana dys üzerinden yazı yazdı. Bunu dysnin hangi kısmından görebilirim. Bana whatsapp üzerinden resmi yazıyı gönderdi ama dysde bulamadım.


Fencibiri
Memur
01 Ağustos 2024 14:57

Dys henüz kapanmadan temmuzun 3ünde göndermişti


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
01 Ağustos 2024 15:14

EBYS'de soldaki menüde İşlem Bekleyen Evraklar altında Gelen Evraklar kısmında görebilirsiniz. Genelde işlem yapılmamış (yeni) evraklar kırmızı ile gösterilir.

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