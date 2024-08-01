Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ağustos 2024 15:16
DGS ile yatay geçiş yaparak eğitim durumu tayinimi 2. kez kullanma

Herkese merhaba,

Daha önce çalıştığım ilden DGS ile başka bir ilde okul kazanarak eğitim durumu tayini yaptım. Şimdi de mevcut bölümümden DGS puanımı kullanarak yatay geçiş yapmak suretiyle başka bir ile geçiş yapacağım. Yatay geçiş yaptığım ile yeniden eğitim durumu tayini isteyebilir miyim?

Teşekkürler.

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