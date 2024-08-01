Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Ağustos 2024 15:48
Bıktırma usulu tayin

Kurumun yanlıslarını hergün farklı merciilere şikayet ediyorum acaba beni yollarlar mı 3+1 im şuanda


Adanali2801
Aday Memur
01 Ağustos 2024 16:19

Bende senin gibiyim ama yok bana ceza veriyorlar habire


mudurhoplatan53
Aday Memur
01 Ağustos 2024 16:36

Ne cezası aldın ve neyi şikayet ettin dostum

Adanali2801, 2 saat önce

Bende senin gibiyim ama yok bana ceza veriyorlar habire

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

mazeret tayiniEş durumu çkysSağlık Durumu Mazeretiücretsiz izindeyken tayinUsulüne uygun istifada 1 ay bekleme şartı var mı?657 4/B - 663 45/A ?eş durumu tayinieğitim tayini iptaliEş durumu tayini hk.Lisans ve onlisans mezunu durumu

Sözlük

Yemek yaparken dans etmek 2 domates peynir ekmek 1 güne bir tespit bırak 1 bardakta çayı soğutmak 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 3 el oğlu 1 bayanların çantaları 2 Alışveriş listesi 1 var bunlar 1 hırsız vaaaaaaar! 1

Son Haberler

kargodan 2 düzensiz göçmen çıktı3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıDolar günü düşüşle kapattıSGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacakYAŞ'ta 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?