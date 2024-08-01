Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


01 Ağustos 2024 16:01
Teknisyenin Başka Bir Alanda Çalıştırılması

Temmuz itibariyle özerk bir kamu kurumunda Bilişim Teknisyeni olarak işe başladım. Önceki kurumumda bilgi işlem çalışanı olarak görev yapıyordum, burada da öyle olur diye umuyordum fakat beni İdari ve Mali işlere bağlı matbaa birimine verdiler. Açıkçası çok da anladığım bir alan değil, henüz asaletimi tasdik ettirmedim. Böyle bir şey mümkün mü, meslek dışı çalışabilir miyim?

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