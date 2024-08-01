Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 16:36
2024 il emri

İl emri bekleyen var mı bu atamada? Meslek dersi öğretmeni olarak mağdur durumdayım gitmek istediğim ilde tek okul var onlar da norm yok diyorlar iki öğretmen varmış. Norm hesaplarken gurup sayıları işletmelerde beceri eğitimi ve alan şefliği saatleri dikkate alınmamış. Cimere il emri verilsin diye bir dilekçe yazdım fakat bakan yapılmayacak diye açıklama yaptı ailecek iki çocukla ortada kaldık. Mağdur olan var mı benim gibi. (İl emrini kötüleyecek arkadaşlar lütfen başka konu açın siz)

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