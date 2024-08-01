Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


01 Ağustos 2024 16:56
muvazzaf astsubayliktan kpss ile memurluga gecmek

Muvazzaf astsubay olarak görev yapıyorum 15. Senede istifa edip kpss puanı ile önlisans bölümlerinde merkezi atamada atanmayla ilgili bir sorun var mıdır? Yaş olarak 15. Sende 36 yaşında oluyorum bu konuda sıkıntı olur mu ? Daha önce yapan birileri var mı varsa iletişime geçebilir mi? Teşekkürler şimdiden

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