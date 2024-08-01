Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2024 17:03
Derece kademe

merhaba arkadaşlar köylere hi̇zmet götürme bi̇rli̇ği̇ başkanliğinda 10 sene greyder operatörü olarak çaliştim, 2022 yilinda kültür ve turi̇zm bakanliğinda koruma ve güvenli̇k memuru olarak başladim. eski̇ çaliştiğim kurumdan çikişta kidem tazmi̇nati almadim. kadro aldiktan sonra hi̇zmet bi̇rşelti̇rmek i̇çi̇n di̇lekçe verdi̇m i̇lk başta sorun olmadi ama bi̇r kaç gün önce bakanliktan hi̇zmet bi̇rleşti̇rmeni̇z yanliş olmuş 4a si̇gorta kolunda hi̇zmet bi̇rleşti̇rme olmaz di̇ye cevap geldi̇. i̇şi̇n doğrusu nedi̇r bi̇lgi̇si̇ olan varmidir.

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