Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ağustos 2024 18:11
Mazeret atamaları hakkında

Merhaba arkadaşlar 15 gün oldu dilekçe verdim %64 engelliyim mazeret ataması ne zaman açıklanıyor...

Daha ev tutacam çocukların okulu felan var ne kadar erken olursa benim o kadar iyi olur.

Sizinde varmı atama beklentiniz

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