Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 18:16
Sağlık özrü tayini

Sağlık ozrunden tayin isteyeceğim il dışına okul tercihi yapabiliyormuyuz okul açılıyor mu ? Yoksa ildeki ilçeyi işaretleyip onlar boş neresi ise ona göre mi gönderiyorlar bilginiz var mı acaba


Kitap Dünyası
Şef
01 Ağustos 2024 18:41

Okul tercihi yapılacak hocam

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