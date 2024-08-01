Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ağustos 2024 20:11
Kişisel çelik yelek ile görev yapmak

Bir polis Memuru kendi şahsi almış olduğu çelik zırhı olan yeleği görev esnasında giyebilir mi? Batı veya doğu fark etmiyor.


hedef2024
Memur
01 Ağustos 2024 20:57

yelek yelektir çok absürt bir şey değil ve sırıtmıyorsa giyebilirsin kimse sana yeleği nereden aldın diye sormaz.


datemov174
Aday Memur
02 Ağustos 2024 05:43
giyersin kafeye giderken falanda giyersin tck da disiplinde öyle bi kanun yok ta şekil olsun diye levhasız giyeceğin için bişey diyemem

yaman32
Aday Memur
02 Ağustos 2024 12:30

arkadaş görevde giymekten bahsetmiş, çevre koruma nöbeti tutuyorsan, giydiğin özel yelek emniyetin vermiş olduğu yeleğe eşit yada üstün olmalı balistik anlamda. Her çelik yeleğin balistik özelliği farklılık gösterir, önemli olan emniyetteki yeleklerin muadili yada üstü olması.

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