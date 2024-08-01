Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ağustos 2024 20:11
Polis Donanım

Bir polis Memuru kendi şahsi almış olduğu çelik zırhı olan yeleği görev esnasında giyebilir mi? Batı veya doğu fark etmiyor.

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı27 Aralık 2024 açığa alınanlarRefakat izni raporunda hayati tehlike ibaresiHizmet süresinin son 8 yılında 1 kademe verilmesiYurt dışında tatil yapmak için gerekli izin prosedürü nedir?2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Amirin keyfi mobingiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıHamyo soruşturması

Sözlük

idal 4 Alışveriş listesi 1 lanetlemek 2 insanın kendini önemsemesi 3 Bugün olanlar 1 dünyayı kurtarmak isteyen kimse 3 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 domates peynir ekmek 1 Seni sen yapan kötü huyların 3 Yemek yaparken dans etmek 2

Son Haberler

Dışişleri'nden Ankara'daki takas operasyonuna ilişkin açıklamaRusya'dan MİT'in yönettiği takas operasyonu dair açıklamaSomali'de şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü toprağa verildiABD'den MİT'in yönettiği takas operasyonu için Türkiye'ye teşekkürMilli sporcu Yusuf Dikeç: Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?