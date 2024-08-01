Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 20:43
Endüstri meslek lisesinde çalışmanın zorlukları nelerdir?

Hocalarım merhaba. Ben il dışı tayinde Ankara da bir meslek lisesine tayin oldum. 900 ogrencili, sınıflar 35-40 kişi. 60-70 tane kız var gerisi erkek. Başta memleketime tayin olduğum için çok mutluydum. Ama insanlar moralimi bozdu. Meslek lisesinde çok sıkıntı çekersin, niye yazdın diye çok oldu. Okul falan değiştir dediler. Böyle liselerde çalışanlar varsa tecrubelerini aktarabilir mi. Ne gibi sorunlar yaşayabilirim ki. Şimdiden teşekkürler...


Kagiş
Müsteşar
01 Ağustos 2024 22:17

Yıpranma katsayınız artacaktır hocam. Kültür dersi öğretmeni için meslek lisesi cephe hattında sıcak çatışma yaşamak gibidir! Ben kız meslekte çalışıyorum ama sizinki daha zor olacaktır. Kolaylıklar dilerim.

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