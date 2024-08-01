Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Ağustos 2024 21:04
Görevde düşüp sonradan yükselme

arkadaşlar iyi günler. Tayin olmak istediğim yerde tekniker kadrosu bulunmadığı için dilekçe yazıp memurluğa geçiş yaptım ve tayin oldum. 1 yıldir memur olarak görev yapıyorum. Aldığım bilgilere göre şuan bulundugum yerde +1 tekniker kadrosu açılmış. Yeniden dilekçe ile tekniker olabilme şansım var mı ?

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