Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Ağustos 2024 21:08
Memura ek zam sart oldu!!!

Dogal gaz elektirik zamlari derken ev kiraları aldi basi gitti memura ek refaf sart!!!

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