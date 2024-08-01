Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2024 21:14
3 gün Aylık kesimi
cezam tebliğ edildi . ne zaman ve ne kadar kesilir maaşa göre (brüt - net maaş hesaplaması olarak)

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