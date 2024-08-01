Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2024 21:19
Kapalı ortamda çalışamaz raporu (Yardım)

Merhaba değerli arkadaşlarım.

İnfaz koruma memuru olarak çalışmaktayım.

2023 yılında Erzurum?da çalışırken akciğerim söndü 2 kere üst üste, bunun üzerine hastane yatışı ve cerrahi işlemler yapıldı.

Sonra heyet raporu olarak ?kapalı ortamda çalışması uygun değildir? raporu aldım, bu rapor Erzurum?da çalışırken yönetim tarafından dikkate alındı ve buna göre uygun bir yerde çalıştırıldım.

Şimdi ise 1 ay önce geçici görevlendirme ile Van T tipine görevlendirildim, yalnız burdaki ikinci müdürlere durumu raporlarım ile izah etmeme rağmen zorla beni kurumun en kötü yeri olan ?Hazır kuvvette? çalışıtırıyorlar.

Bunun için ne yapabilirim ?

Savcılığa ve ya mahkemeye ?

Mobbinge girer mi ?

Teşekkür ederim.

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