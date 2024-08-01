Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Ağustos 2024 21:33
özür grubuna yer açılır mı

arkadaşlar çalıştığım okulda 18 öğrenci var 3 veli daha kayıt için gelecek hafta geleceğini söyledi okula 3 öğrenci ile beraber 21 öğrenci olacağından dolayı 2. norm açılır sanırım bu 3. öğrenci okula geldikten sonra özür grubu için yer açılır mı acaba bu konuda fikri olan var mı yoksa norm güncellemeleri ekim ayında olduğundan isterse 30 öğrenci olsun yinede norm fazlası atamasına kadar tek öğretmen mi olur okulda

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