4/b sözleşme - idari hizmetler sözleşmesi farkı

merhabalar arkadaşlar Şuan devlet üniversitesinde 4b sözleşmeli güvenlik olarak çalışıyorum 1 ay oldu. 2 ay önce başvurduğum bir bakanlık sonucum yeni açıklandı güvenlik olarak kazandım kuruma durumu anlattım bana dedikleri( 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-27 nci maddesi kapsamında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel) alıyoruz geçişinde sorun olmaz dediler. konu hakkında bilgisi olan yazabilir mi

merhabalar arkadaşlar Şuan devlet üniversitesinde 4b sözleşmeli güvenlik olarak çalışıyorum 1 ay oldu. 2 ay önce başvurduğum bir bakanlık sonucum yeni açıklandı güvenlik olarak kazandım kuruma durumu anlattım bana dedikleri( 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-27 nci maddesi kapsamında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel) alıyoruz geçişinde sorun olmaz dediler. konu hakkında bilgisi olan yazabilir mi