Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


01 Ağustos 2024 22:03
TEİAŞ maaş

TEİAŞ sitesinde yazmış

başarı ücreti hariç 47,450 tl demiş

şimdi 6 ay sonra %8 zam gelecek mi bu maaşa?

bir de sendika yardımı geri geldi, 640 tl'yi de ekleyeceğiz mi?

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