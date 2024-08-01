Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


01 Ağustos 2024 22:28
Bilmediğimden Soruyorum !
Merhabalar. sosyal medyada imam, vaiz, müezzin kayyımlarının maaşları yayılıyor en düşün vaiz 49600 alacakmış, İmam 57,300, Müezzin : 47710 . Gerçekten böyle ütopik Maaşlar alıyor musunuz ? Yoksa sosyal medya yalan gazetesinin haberi mi ?

Çok Yazılan Konular

İslam'da faiz nedir?Müftü raporu kabul etmiyor

Sözlük

güne bir tespit bırak 1 pişi 3 iyi insan olmak 3 idal 4 Selanik gevreği 1 Bugün olanlar 1 Alışveriş listesi 1 yapılan iyiliklerin söylenmesi 3 Sunumluk 1 Kiralık sevgili 1

Son Haberler

TSK'ya dair atamalar içeren kararname yayımlandıEmekli memurların tekrar memuriyete alınmaları mümkün mü?Vergi ve bazı kanunları içeren KHK'da değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı2 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıHizbullah'tan İsrail'e yoğun füze saldırısı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?