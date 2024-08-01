KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Ağustos 2024 23:02
KPSS B Memur ataması lisans

Hukuk mezunuyum bu sene kpss merkezi atama ile memur olarak atanmak istiyorum.Tahmini Kaç puan ile atanırım


Sonösymbükücü
Aday Memur
01 Ağustos 2024 23:36

düz memur mu kastettiginiz? ben de hukuk mezunuyum kurum avukati olarak atanamayacagim duz memurluk icin puan sarti nedir meslekj acidan sıkıntı olur mu?


EEMMÜHENDİS2024
Aday Memur
01 Ağustos 2024 23:52

Kaç netiniz var hocam 90 puanın altına hiç düşmüyor 4001 den düz memur alımı


Sonösymbükücü
Aday Memur
01 Ağustos 2024 23:52

nasil 90 puanin altina dusmuyor duz memurluk 70-80 ile atanilmiyor mu duz memurluk yani bu nasil 90 puan?

EEMMÜHENDİS2024, 30 dk. önce

Kaç netiniz var hocam 90 puanın altına hiç düşmüyor 4001 den düz memur alımı


Tanur42
Aday Memur
02 Ağustos 2024 00:04
bildiğim kadarıyla 70 üstünde düz memur olarak atanıldı ama bu sene ne olur bilgim yok detaylı bilgi veren birisi olacaktır
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