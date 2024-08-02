Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ağustos 2024 00:10
Anklizon spondilit tanısı ve atama

Sağlık


Yasin akpınar
Aday Memur
02 Ağustos 2024 00:22
Anklizon Spondilit rahatsızlığım sebebiyle bulunduğum şehirde romatoloji bölümünde takipli hastayım Fakat bulunduğum şehir küçük olması sebebiyle bu romatoloji bölümüne bakan tek bir doktor var o da sürekli izin alıyor rapor alıyor randevu almak zaten çok zor iken bu sebepten hep yakın şehre gidiyorum. ama gel gelelim ki doktorun izinli- raporlu olduğu günlere vs emniyet bakmaz biliyorum o şehirde o bölüm var der.Hekim seçme hakkımda yok tek doktorlar tartışsam bittim . Bu durumda başka büyük bir şehre atamam yapılırmı sağlık mazeretinden Bu arada bu sağlık durumum sebebiyle c dilimiym
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı27 Aralık 2024 açığa alınanlar2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Amirin keyfi mobingiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMeslekten ayrıldım sanki yeniden doğdumEmekli ikramiyesini nasıl değerlendirirsiniz?Meslekten istifa etmeyi düşünüyorumPolnet 4 sorgusu nedeniyle ceza aldım

Sözlük

boyu 1.50 olan hatun 1 Kavala kurabiyesi 5 yaşlanmayı kabullenmemek 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 4 uzun boylu yakışıklı renkli gözlü bekar ve memur erkek 2 trim sesi 1 bayanların çantaları 2 Kiralık sevgili 1 yükseklik korkusu 2 yapay zeka 3

Son Haberler

YKS tercihleri için son günİstanbul'un zam şampiyonu belli olduSuriye ve Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildiTurkcell Süper Kupa sahibini buluyorKamu personelinin saç ve sakal uzatması serbest midir?

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?