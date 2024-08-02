Anklizon spondilit tanısı ve atama

Anklizon Spondilit rahatsızlığım sebebiyle bulunduğum şehirde romatoloji bölümünde takipli hastayım Fakat bulunduğum şehir küçük olması sebebiyle bu romatoloji bölümüne bakan tek bir doktor var o da sürekli izin alıyor rapor alıyor randevu almak zaten çok zor iken bu sebepten hep yakın şehre gidiyorum. ama gel gelelim ki doktorun izinli- raporlu olduğu günlere vs emniyet bakmaz biliyorum o şehirde o bölüm var der.Hekim seçme hakkımda yok tek doktorlar tartışsam bittim . Bu durumda başka büyük bir şehre atamam yapılırmı sağlık mazeretinden Bu arada bu sağlık durumum sebebiyle c dilimiym

Anklizon Spondilit rahatsızlığım sebebiyle bulunduğum şehirde romatoloji bölümünde takipli hastayım Fakat bulunduğum şehir küçük olması sebebiyle bu romatoloji bölümüne bakan tek bir doktor var o da sürekli izin alıyor rapor alıyor randevu almak zaten çok zor iken bu sebepten hep yakın şehre gidiyorum. ama gel gelelim ki doktorun izinli- raporlu olduğu günlere vs emniyet bakmaz biliyorum o şehirde o bölüm var der.Hekim seçme hakkımda yok tek doktorlar tartışsam bittim . Bu durumda başka büyük bir şehre atamam yapılırmı sağlık mazeretinden Bu arada bu sağlık durumum sebebiyle c dilimiym