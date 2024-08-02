KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ağustos 2024 01:18
2024/1 atananlar göreve başlama bekleme konusu
bu başlıkta bekleyelim TEİAŞ 14-15 Ağustos'ta çağırıyor Ankara'ya. Diğer kurumlardan ses var mı?

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