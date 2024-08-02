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Editörler : F16 Gökçen


02 Ağustos 2024 01:55
Dava dilekçesi hakkında

Arkadaşlar selam. Ortaklığın giderilmesi davası açacağız 10 kişi. Dava dilekçesinde davacıları yazdıktan sonra davacıların imzası, vekaleti gibi neler eklenmelidir. Dava dilekçesine yazdık davacıları mesela sonra davacıların imzalarını dilekçenin altına mı atmaları gerekir? Ortaklığın giderilmesi davasında dilekçemize neleri eklememiz gerekir?

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