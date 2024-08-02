Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ağustos 2024 03:03
Eş durumu acill

Arkadaşlar aydında kadrolu sağlık memuruyum. Eşimde urfada kadrolu öğretmen şubatta 3.yılını dolduracak. Eşim benim yanıma eş durumu isteyebilir mi

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