Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


02 Ağustos 2024 08:46
Kadro

Arkadaşlar merhaba 1 yıldır bir kamu kurumunda sözleşmeli büro personeli olarak çalışıyorum. Merkezi yerleştirmede bir KİT e atandım. Çalıştığım bir sene aday memurluk dönemi olarak sayılır mı?

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