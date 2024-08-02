Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ağustos 2024 09:21
Kararnameler?

Arkadaşlar çoğu ilde kararnamelerin gelmemesinin nedeni nedir sizce bir tahmini olan var mı? Bu kadar gecikmesi normal mi? Daha öncede böyle gecikiyor muydu? Atandığımız kurumları mazerete açma gibi bi şey yaparlar mı acaba o yüzden mi kararnameler yollanmıyor? Kafamda deli sorular.

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