Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


02 Ağustos 2024 09:25
TİGEM ve Sağlık Bakanlığı

Arkadaşlar TİGEM'de düz memurluk mu sağlık bakanlığında tıbbı sekreterlik mi? (şehir vs tüm olanaklar aynıyken)

Çok Yazılan Konular

Özelleştirme yaklaşıyorTEİAŞ Genel Müdürlüğe atanan memur arkadaşlar.TEİAŞ promosyon 4B den 399 'a geçişTCDD özelleştiriliyor mu?TEİAŞ tanışma mülakatı EÜAŞ Suşehri yardımTEİAŞ maaşTPAOMühendis ve Mimar arkadaşlar Hakkımızı arayalım.

Sözlük

lanetlemek 2 şu an çalan şarkı 5 iki yaka bir ismail 1 Selanik gevreği 1 gnome 2 domates peynir ekmek 3 yükseklik korkusu 2 insanın kendini önemsemesi 3 kıygaşa 1 bardakta çayı soğutmak 1

Son Haberler

Dolar kuru bugün ne kadar?Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacakBrent petrolün varil fiyatı 80,09 dolarLGS'de ikinci nakil işlemlerinde son günBorsa güne düşüşle başladı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?