Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 09:54
Sözleşmeli Personellerin Yıllık izne Esas Alınacak Hizmet Süresi Hk.

Sözleşmeli personel (Zabıt Katibi) olarak Aralık ayında işe başladım. Fakat geçmişte sözleşmeli personel olarak çalışılmış 1 yılım var. DMK 154. Nolu Genel Tebliğinden hizmet birleştirme kapsamında olmasa da bu sürenin yıllık izne esas alınması gerektiğini ve ilk yılda tanınmayan yıllık iznin bu sayede tanınabileceğini öğrendim. Gerekli evrakları hazırlayıp Komisyona sunacağım ancak bunu daha önce deneyen ve olumlu sonuç alan var mı merak ediyorum. Keza komisyon pek de yeşil ışık yakmadı. Bakanlığın değerlendireceğini söyleseler de olumlu bir sonuç çıkmayacak gibi geliyor.

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