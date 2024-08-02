Anayasal Haklarınızı Okuyun Öğrenin Sözlü Sınavlarda Mağdur Olmayın

Devlet memurunun özlük haklarına gelince görmedim duymadım bilmiyorum oynayan Yasama Organı Üyeleri ve Hakimler kendi özlük haklarına gelince her şeyi biliyorlar ve aslan kesiliyorlar...

Devlet Memurlarını Anayasamız 128. Maddesi 2. Fıkrası ile güvenceye almıştır. Şöyle ki: Anayasa'nın 128. maddesi 2. fıkrası "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir."; ifadelerine yer vermiştir kamu görevlisi için atama sonucunu doğuran bir hak olan ve çeşitli yükümlülükler getiren ve en önemli özlük hakkı olan görevde yükselme şartlarının kanunla belirlenmesi gerekiyor......

Anayasamız yine Devlet Memuru başta olmak üzere diğer tüm meslek guruplarını ve vatandaşlarını güvenceye almak için Anayasa'nın Yönetmelikler başlıklı 124. maddesine yer vermiştir. Anayasa'nın Yönetmelikler başlıklı 124. maddesi "Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler."....... Anayasamızın 128. Maddesi 2. Fıkrası ile 124. Maddesi birlikte değerlendirildiğinde Devlet Memurlarının görevlerinde nasıl yükselecekleri ve nasıl ünvan değiştireceklerinin Yasama Organı tarafından kanunla belirlenmesi gerekiyor ki 657 sayılı kanunun liyakat ve kariyer ilkeleri karşılığını bulsun. Aksi taktirde bizler Devlet Memuru değil çeşitli toplulukların kişilerin memuru gibi oluyoruz.......... Devlet Memurlarının Görevlerinde nasıl yükseleceğini yetkisinde olmadığı halde yürütme organı çıkardığı Genel Yönetmelikle belirlemiş ve Yönetmelik ile Yönetmelik çıkarma yetkisi vermiş... Anayasa 128. Madde ve 124. maddeye açıkça aykırı olan bu durum kendi özlük haklarının iyileştirilmesinde aslan kesilen Hakimlerimizin dikkatinden hep kaçıyor. Özellikle mülakat ile ilgili açılan davalarda. Anayasadan bir haber olan bu hakimler sadece Yönetmeliği esas alıp karar veriyorlar... Yönetmeliğin Anayasa ya da kanuni bir dayanağı var mı ya da bunlara aykırı bir durumda mı ? Umurlarında mı? Bence değil. Yönetmeliğin dayanağını incelese diyecek ki Yönetmeliğe dayanak alıp yönetmelik çıkarılamaz yönetmelik ile yönetmelik çıkarma yetkisi verilemez. Anayasanın kanunla düzenlenmesini istediği bir husus Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bile düzenlenemez iken nasıl olmuş da kamu görevlilerinin en önemli özlük hakkı olan görevlerinde yükselme şartları yönetmelikle düzenlenmiş. Kimden almışlar bu yetkiyi? Anayasa bu yetkiyi Yasama Organına vermişken Yasama yetkisi devredilemez iken ve böyle bir devir yokken yıllardır kim Devlet Memurlarının hakkını hukukunu gasp etmiş? .... Eğer Devlet memuru görevinde yükselmek istediğinde sözlü sınava girmesi gerekiyor ise bu kuralı koyma yetkisi Yasama organında kanun çıkarsın koysun... Kendi haklarına gelince aslan kesilen değerli Milletvekilleri ve hukukçular Devlet Memurunun hakkına hukukuna gelince uyumayın uyanın artık.