Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


02 Ağustos 2024 10:48
TÜBİTAK 2219 Programı 2024 1. Dönem Başvuruları

Merhaba arkadaşlar,

Hem başvuru koşullarında değişiklik hem de değerlendirme kriterinin değiştiği bu dönemde program hakkında bilgi alışverişi yapabiliriz. Bugün başvuru süresi son eriyor. Önceki başvurulara göre değerlendirme süresi oldukça kısa. Ben önceki dönem başvurmuş ve red almıştım, şimdi tekrar başvuru yaptım. Tüm başvuran arkadaşlara başarılar diliyorum.

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