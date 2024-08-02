Göreve iade mahkeme kararının uygulanmaması

Geçen sene bir arkadaş yüksek talep etmesine rağmen 50 bin TL kazanmıştı.. 1.5 -2 milyon bandı da istesek verecekleri çok cuzzi bir rakam olacaktır... Başlama için beklemekten başka bir seçenek var mıdır ayrıca?

Geçen sene bir arkadaş yüksek talep etmesine rağmen 50 bin TL kazanmıştı.. 1.5 -2 milyon bandı da istesek verecekleri çok cuzzi bir rakam olacaktır... Başlama için beklemekten başka bir seçenek var mıdır ayrıca?

Aslanbey1453, 1 saat önce 150-200 tazminat mi olur, Aç 1.5-2 milyon, benim de BİM KARARI 12TEMMUZ tarihli 30Temmuzda tercih yaptırdılar. Bakan Onayına gitti...