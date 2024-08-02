Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Ağustos 2024 10:49
Göreve iade mahkeme kararının uygulanmaması

Arkadaşlar Merhaba, Bölge İdare Mahkemesi kararı ile Memuriyete iade edildim. Ancak EGM 50 gündür göreve iade etmiyor. Tahkikatların devam ettiği ve üst kurumlardan cevap beklendiği söyleniyor. Bu aşamada tam yargı davası açma dışında yapılacak bir şey var mıdır? Veya bu durumda olan var mıdır?


Aslan9090
Şef
02 Ağustos 2024 11:30
Manevi tazminat davası için 150-200 bin TL tutarı ideal midir?

Aslanbey1453
Müsteşar Yardımcısı
02 Ağustos 2024 11:57
150-200 tazminat mi olur, Aç 1.5-2 milyon, benim de BİM KARARI 12TEMMUZ tarihli 30Temmuzda tercih yaptırdılar. Bakan Onayına gitti...
Aslan9090, 2 saat önce
Manevi tazminat davası için 150-200 bin TL tutarı ideal midir?

Aslan9090
Şef
02 Ağustos 2024 12:07
Geçen sene bir arkadaş yüksek talep etmesine rağmen 50 bin TL kazanmıştı.. 1.5 -2 milyon bandı da istesek verecekleri çok cuzzi bir rakam olacaktır... Başlama için beklemekten başka bir seçenek var mıdır ayrıca?
Aslanbey1453, 1 saat önce
150-200 tazminat mi olur, Aç 1.5-2 milyon, benim de BİM KARARI 12TEMMUZ tarihli 30Temmuzda tercih yaptırdılar. Bakan Onayına gitti...

Memuravukatı
Şef
02 Ağustos 2024 12:38

Merhaba, kesinlikle manevi tazminatı yüksek istemeyin ( ŞUANDA EMSAL KARARLARA GÖRE 50.000,00 TL veriliyor) , karşı vekalet yersiniz boşuna, tam yargı davasını kısmı açacaksınız sonra iyuk gereği genişleteceksiniz, başlatmadıkaları için suç duyurusunda bulunabilirsiniz,


Aslan9090
Şef
02 Ağustos 2024 12:52
Bilgilendirme için teşekkürler.. Suç duyurusu derken, Tam yargı davası bir nevi şikayet sayılmaz mı? 50 bin TL de günümüzde 1 maaş gibi kalıyor. 2023 de de bu tutara hükmediliyordu. 2024 bitecek yine 50.000 TL midir alınabilecek tazminat...
Memuravukatı, 25 dk. önce

Merhaba, kesinlikle manevi tazminatı yüksek istemeyin ( ŞUANDA EMSAL KARARLARA GÖRE 50.000,00 TL veriliyor) , karşı vekalet yersiniz boşuna, tam yargı davasını kısmı açacaksınız sonra iyuk gereği genişleteceksiniz, başlatmadıkaları için suç duyurusunda bulunabilirsiniz,

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