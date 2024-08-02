KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Ağustos 2024 11:12
Uzaktan yüksek lisans

Merhaba eğitim yönetimi yüksek lisans yapacağım ama Ahmet Yesevi mi Anadolu Üniversitesi mi karar veremiyorum sizce hangisi olmalı ?

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