Tasarruf tedbirleri sadece TSK mensubuna mı var?

Yıllardır iyileştirme alamadık. Doktorlara hemşirelere iyileştirme verildi. Öğretmenlere uzman ve baş öğretmen adı altında iyileştirmeler yapıldı. Seyyanen zam ile düşük maaşlar ile fark kapandı. Bugün de hakim ve savcılarin maaşlarına iyileştirme yapıldı. TSK personeline gelince sözde TASARRUF tedbirleri bahane edilip iyileştirme yapılmadı. Sayın bakanımız ve milli savunma komisyonu başkanımız hani eski asker olan ama askerin dertlerini unutanlar. Personelin her türlü özlük hakkından tasarruf etmeye devam etsinler.

Yıllardır iyileştirme alamadık. Doktorlara hemşirelere iyileştirme verildi. Öğretmenlere uzman ve baş öğretmen adı altında iyileştirmeler yapıldı. Seyyanen zam ile düşük maaşlar ile fark kapandı. Bugün de hakim ve savcılarin maaşlarına iyileştirme yapıldı. TSK personeline gelince sözde TASARRUF tedbirleri bahane edilip iyileştirme yapılmadı. Sayın bakanımız ve milli savunma komisyonu başkanımız hani eski asker olan ama askerin dertlerini unutanlar. Personelin her türlü özlük hakkından tasarruf etmeye devam etsinler.