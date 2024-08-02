Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ağustos 2024 11:13
Tasarruf tedbirleri sadece TSK mensubuna mı var?
Yıllardır iyileştirme alamadık. Doktorlara hemşirelere iyileştirme verildi. Öğretmenlere uzman ve baş öğretmen adı altında iyileştirmeler yapıldı. Seyyanen zam ile düşük maaşlar ile fark kapandı. Bugün de hakim ve savcılarin maaşlarına iyileştirme yapıldı. TSK personeline gelince sözde TASARRUF tedbirleri bahane edilip iyileştirme yapılmadı. Sayın bakanımız ve milli savunma komisyonu başkanımız hani eski asker olan ama askerin dertlerini unutanlar. Personelin her türlü özlük hakkından tasarruf etmeye devam etsinler.

Kusucar
Şef
02 Ağustos 2024 12:16

Dr dışında hiçbir sağlık personeline iyileştirme yapılmadı, hâlâ hakettiği maaşı almıyorlar eksik personelle çalışıyor.Tsk personelleri uygun fiyatta lojmanlarda kalabiliyorlar, hızlı tren indirimli, daha sayacak çok imkan tanınıyor.Yani devlet mesleklerin bir yerinden kısıyor ama diğer yerinden de eksiklerini tamamlıyor


hizanix
Aday Memur
02 Ağustos 2024 12:18
lojman fiyatları her lojman için geçerli ayrica lojman fiyatları güncellenecek o dediğin indirimleri emekli öğretmen öğrencide alıyor. Boş konuşuyorsun
Kusucar, 47 dk. önce

Dr dışında hiçbir sağlık personeline iyileştirme yapılmadı, hâlâ hakettiği maaşı almıyorlar eksik personelle çalışıyor.Tsk personelleri uygun fiyatta lojmanlarda kalabiliyorlar, hızlı tren indirimli, daha sayacak çok imkan tanınıyor.Yani devlet mesleklerin bir yerinden kısıyor ama diğer yerinden de eksiklerini tamamlıyor

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