Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ağustos 2024 11:29
il içinde boşalan kadroya atama yapılmaması
2.il içinde tayinde münhal listede olmayan A okulu 6. sıraya yazdım o okuldan bir kişi başka bir okula atanmış. Ancak ben 10. tercihime atandım. Benim ya da benden yüksek puanlı birinin A okuluna atanması gerekmez miydi? Bunun nedeni ne olabilir, herhangi bir hak doğar mı?

Datdiriditdit
Memur
02 Ağustos 2024 11:59

A okulunda norm fazlalığı varsa kişinin ayrılması sonucunda ihtiyaç oluşmayacağı için atama yapılmaz

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