il içinde boşalan kadroya atama yapılmaması

2.il içinde tayinde münhal listede olmayan A okulu 6. sıraya yazdım o okuldan bir kişi başka bir okula atanmış. Ancak ben 10. tercihime atandım. Benim ya da benden yüksek puanlı birinin A okuluna atanması gerekmez miydi? Bunun nedeni ne olabilir, herhangi bir hak doğar mı?

2.il içinde tayinde münhal listede olmayan A okulu 6. sıraya yazdım o okuldan bir kişi başka bir okula atanmış. Ancak ben 10. tercihime atandım. Benim ya da benden yüksek puanlı birinin A okuluna atanması gerekmez miydi? Bunun nedeni ne olabilir, herhangi bir hak doğar mı?