doktorayı farklı şehirde yapmak

ben bir yerde öğretmenim. olduğum yere altı saat uzaklıkta bir yerde doktora yapmam mümkün mü? yapanlar varsa deneyimlerini paylaşabilir mi? tayini oraya isteme gibi bir durum olur mj

ben bir yerde öğretmenim. olduğum yere altı saat uzaklıkta bir yerde doktora yapmam mümkün mü? yapanlar varsa deneyimlerini paylaşabilir mi? tayini oraya isteme gibi bir durum olur mj