Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Ağustos 2024 11:36
doktorayı farklı şehirde yapmak
ben bir yerde öğretmenim. olduğum yere altı saat uzaklıkta bir yerde doktora yapmam mümkün mü? yapanlar varsa deneyimlerini paylaşabilir mi? tayini oraya isteme gibi bir durum olur mj

Enkidu1
Memur
02 Ağustos 2024 12:05

Hocam ikinci sorunuzu cevaplayarak başlayayım: MEB'de yük. lis. ve doktora için tayin imkânı önceden vardı ama suistimal edildiği için tamamen kaldırıldı. Yani oraya tayin isteme hakkınız yok. Diğer sorunuz için ancak kişisel görüş bildirmemiz mümkün olur ki bence 6-6 haftada birkaç gün 12 saat yol alınarak doktora yapılması mümkün değil, zaten çalışma saatleriniz de buna izin vermeyecektir. Umarım her şey gönlünüzce olur.

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