Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2024 11:37
Cezaevi personelinin dikkatine!

https://yargireformu.adalet.gov.tr/Gorus üzerinden bizi artık ihmal etmemeleri için görüşlerinizi paylaşın lütfen bakanlık personelinin hakları adaletten uzak gelin hakkımızı arayalım lütfen. selamlar mesai arkadaşlarım

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